Verwoestende brand schrijnwerkerij waarschijnlijk veroorzaakt door vuurwerk: “In september moet hier een nieuwbouw staan” Didier Verbaere

02 januari 2020

13u11 8 Merelbeke De De verwoestende brand die op oudejaarsnacht de schrijnwerkerij Hogerhuis in de Nijverheidsweg in Merelbeke grotendeels in de as legde, is vermoedelijk veroorzaakt door vuurwerk. “De brand ontstond op het dak en breidde zich zo uit naar omlaag”, zegt zaakvoerder Bruno De Brabandere. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt de vermoedelijke oorzaak.

In de nacht van dinsdag op woensdag brak brand uit in de schrijnwerkerij Hogerhuis. In een mum van tijd stonden twee loodsen, het machinepark en een bestelwagen in lichterlaaie. Brandweerkorpsen van de zone Centrum konden een deel van de burelen vrijwaren.

Het bedrijf is het levenswerk van architect Bruno (30) en handelsingenieur Nicolas De Brabandere (32). De broers specialiseerden zich in luxueuze boomhutten, poolhouses en houtwerk op maat. In enkele uren tijd zagen ze hun bedrijf in vlammen opgaan.

Het parket van Oost-Vlaanderen stuurde woensdag een branddeskundige ter plaatse. Alles wijst erop dat vuurwerk aan de oorzaak ligt van de brand.

Vuur ontstond op dak gebouw

“De brand is ontstaan op het dak van een loods en breidde zich zo verder uit over het bedrijf. Alles wijst erop dat er vuurwerk of vuurpijlen op het dak zijn beland en zo de brand hebben veroorzaakt”, zegt Bruno.

Het parket zoekt eveneens in diezelfde richting. “Het onderzoek loopt nog, maar er zijn inderdaad aanwijzingen dat vuurwerk aan de basis ligt van de brand. We wachten verder onderzoek af en verhoren nog verschillende mensen in deze zaak”, zegt Frank Vandersype van het parket.

Strijdvaardig verder

Beide broers blijven niet bij de pakken zitten. “We zoeken momenteel naar een nieuwe locatie om onze activiteiten zo snel mogelijk te hervatten. Sommige werknemers kunnen aan de slag blijven op werven waar we bezig zijn. Anderen zullen een tijdje economisch werkloos zijn. We doen er alles aan zodat geen enkele opdracht voor onze klanten vertraging oploopt”, zegt Bruno.

“Collega’s boden al aan om hun atelier te gebruiken zodat we verder kunnen werken. We kochten deze gebouwen pas zes maanden geleden en alles was net in de juiste plooi gevallen. Als je dan alles ziet afbranden, dan ben je wel even van je melk. Maar we blijven niet bij de pakken zitten. We wachten op groen licht van de verzekering om het puin te ruimen en dinsdag gaan we weer aan de slag. We zijn verantwoordelijk voor zo'n twintig personeelsleden en medewerkers, en in september moet hier een nieuwbouw staan”, besluit broer Nicolas.