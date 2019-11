Verwarde naakte man naar ziekenhuis gebracht Didier Verbaere

04 november 2019

16u50 0 Merelbeke De politie van Merelbeke heeft maandagochtend een naakte en verwarde man naar het ziekenhuis gebracht.

De man liep iets na 9 uur op de Hundelgemsesteenweg, ter hoogte van Delhaize. “Waarom de man geen kleren droeg, is niet duidelijk. Hij was verward en is door onze agenten naar het ziekenhuis gebracht”, zegt Ronny Decuyper van de politiezone Rhode&Schelde.

Op het internet en de sociale media werden snel na de feiten foto’s van de man gepost. “We betreuren dat en vragen toch enig respect voor de privacy en discretie in zulke zaken”, zegt Decuyper. De man kreeg een deken rond de schouders en werd in het ziekenhuis overgelaten aan de zorgen van zijn zus en zijn moeder. Ook zij hebben geen idee waarom hij naakt rondliep.

De politie heeft ook geen weet van een voorgeschiedenis. “Maar omdat hij zich onwel voelde en nogal verward overkwam, werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. In de loop van de dag mag hij samen met zijn moeder en zus het ziekenhuis verlaten.”