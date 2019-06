Vermiste 86-jarige man uit Merelbeke in goede gezondheid teruggevonden Sam Ooghe

16 juni 2019

22u05 2 Merelbeke De 86-jarige man die urenlang vermist was in Merelbeke, is in goede gezondheid teruggevonden. Dat meldt de politie.

De man was zondagmiddag met zijn manuele rolstoel vertrokken uit het Lindeke in de Kloosterstraat in Merelbeke. Urenlang was hij spoorloos. De politie beschouwde de zaak als een onrustwekkende verschijning.

Iets voor elf uur ‘s avonds kwam echter het goede nieuws: de man is in goede gezondheid aangetroffen. De politie bedankt iedereen die tips gaf of het bericht mee deelde.