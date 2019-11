Vergunning voor bouw nieuwe Bergwijkbrug over Ringvaart in Merelbeke Didier Verbaere

27 november 2019

15u19 2 Merelbeke Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de vergunning verleend voor de bouw van de nieuwe Bergwijkbrug in Merelbeke. De nieuwe brug zorgt voor een vlotte en veilige fietsverbindingen over en langs de Ringvaart. “Weldra kunnen de voorbereidende werken starten voor de vervanging van de oude Bergwijkbrug ter hoogte van de Fraterstraat in Merelbeke.”

De bestaande Bergwijkbrug is meer dan zestig jaar oud en dringend aan vervanging toe om een vlotte verbinding te garanderen tussen de Florawijk en de stationsomgeving van Merelbeke in het noorden en Lemberge, de bedrijvenzone en de campus dierengeneeskunde in het zuiden.

“De heraanleg van de verouderde brug zal zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer en biedt ook mogelijkheden voor een grotere doorvaart op de Ringvaart. Tegelijk voorziet het project een forse verbetering van de veiligheid en het comfort van de fietsers. De situatie op het kruispunt is veel te gevaarlijk, vooral voor fietsers”, zegt schepen van Mobiliteit Luc Van Huffel. “Door het toegenomen verkeer staan auto’s en fietsers er soms gewoon vast.”

Veilige verbindingen voor fietsers en voetgangers

Er komt niet alleen een nieuwe brug, maar ook de kruispunten, de fietspaden en de bermen rond de brug worden heraangelegd. De nieuwe brug zal drie rijstroken voor wagens tellen: twee in de richting van het zuiden en één in de richting van het noorden. Een bijkomende afslagstrook op de brug zorgt voor een vlottere verkeersdoorstroming vanuit het noorden, richting R4. Voor de fietsers is er een afgescheiden fietspad van 3,5 meter breed, met daarnaast een voetpad.

De fietsers langs de Ringvaartstraat en verderop langs de Verbrande Heiwegel tussen de Fraterstraat en de Gontrode Heirweg, achter de Heiwijk, zullen via een onderdoorgang onder de nieuwe brug door kunnen, waardoor een belangrijke conflictsituatie tussen het gemotoriseerd verkeer en het fietsverkeer verdwijnt.

De werken zullen twee jaar duren. De gemeente trof daarom al een aantal voorbereidingen. “We staan voor een moeilijke periode”, beaamt schepen Van Huffel. “Maar de omleidingen zijn al uitgetekend en afgestemd met de bewoners en de handelaars. Het verkeer van de R4 zal kunnen afrijden via de Plataan. Daar ligt een afrit voor bus- en dienstverkeer en die zullen we openstellen. Zo hoeft het verkeer richting Gavere niet langs de Guldensporenlaan, maar kan het omrijden via de Oude Gaversesteenweg.”