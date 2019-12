Twee kandidaten voor 54ste titel prins carnaval Merelbeke



Didier Verbaere

08 december 2019

16u08 0 Merelbeke In Merelbeke doen twee kandidaten op 1 februari een gooi naar de titel van prins carnaval 2020. Samen met hun adjudant Bram en hofdame Eliene hopen Gilles en Davy het 54ste Prinsen duo van Merelbeke te worden.

Voor de Kwenenbossers stelt Gilles Charle (22) zich kandidaat. Gilles is een dakwerker die houdt van een stapje in de wereld zetten met zijn vrienden en uiteraard van carnaval. Naast zijn hoofdberoep is hij ook nog uitbater van de Frietmobiel. Hij is al elf jaar lid van de Kwenenbossers en wil graag een jaar ambassadeur zijn voor zijn groep en de gemeente. Als adjudant koos hij voor zijn beste vriend Bram Vandevyver (22). Bram is metser, maar heeft ook een traiteurdienst. Zijn vader is schatbewaarder bij vzw Karnavalcomité Merelbeke en was ook prins in ’94.

De Triangeleers vaardigen Davy Sleeuwaert (35) af. Hij is Realtime Coördinator Tractie bij Lineas en doet het beheer van locomotieven voor het goederenbedrijf van de NMBS. Naast zijn werk houdt Davy vooral van carnaval, koken en computergames. Zijn eerste carnavalsstappen zette hij in Wetteren, maar sinds negentien jaar is hij trouw lid van de Triangeleers. Als hofdame koos Davy voor zijn nicht Eliene De Vuyst (25). Zij werkt in de zorgsector als huishoudhulp. Ze is afkomstig uit een echte carnavalsfamilie. Haar moeder was al twee keer prinses van Wetteren. De verkiezing vindt plaats op 1 februari om 20.11 uur in jeugdhuis De Gnirk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de kandidaten. De 54ste carnavalstoet trekt uit op 22 maart.