Tot 6.000 mondmaskers per dag klaar voor hergebruik: mobiele reinigingsinstallatie in omgebouwde container Didier Verbaere

27 april 2020

14u44 0 Merelbeke Op de site van Laboratorium ECCA aan de Ambachtsweg in Merelbeke staat een container waarin per dag 6.000 maskers gereinigd worden. Het bedrijf ontwikkelde samen met Jansen Cleanrooms uit Zonhoven en GreenX uit Houthalen-Helchteren de mobiele unit om FFP2- en FFP3-maskers snel en veilig te ontsmetten.

Hoe los je het acute tekort aan mondmaskers op? In de zoektocht naar een oplossing vonden de drie bedrijven elkaar. Samen ontwikkelden ze de Clean Mask Decontamination Room. De ontsmettingscontainer is in staat 6.000 maskers per dag te reinigen. Het Wit-Gele Kruis Limburg nam de installatie alvast als eerste in gebruik.

Tests toonden aan dat 99,999 procent van de virussen, bacteriën, gisten en schimmels dankzij deze behandeling wordt gedood

De hele installatie zit in een omgebouwde container, die in 6 uur tijd 1.500 maskers reinigt. “De gebruikte maskers worden in de afgesloten ruimte opgehangen en met een droge mist van waterstofperoxide behandeld. Tests toonden reeds aan dat 99,999 procent van de aanwezige virussen, bacteriën, gisten en schimmels dankzij deze behandeling wordt gedood. Bovendien voldoen de maskers na behandeling nog steeds aan de hoogste normen. Na de behandeling worden ze visueel gecontroleerd en in een aparte ruimte opnieuw verpakt”, zegt dokter Tom Benijts, gedelegeerd bestuurder van Laboratorium ECCA.

Tekort

“We gebruikten deze ontsmettingsprocedure al in ons eigen microbiologielaboratorium. Toen het idee werd geopperd om dezelfde techniek te gebruiken voor de ontsmetting van mondmaskers, hebben we geen seconde getwijfeld. We geloven in de technologie en denken dat we op deze manier een oplossing kunnen bieden voor het tekort aan mondmaskers. Niet alleen in de zorgsector, maar ook binnen de industrie. Het hergebruik van mondmaskers is bovendien een goede zaak voor het milieu, iets waar we als laboratorium actief in de milieusector ook gevoelig voor zijn”, zegt Tom Benijts.

Zowel zorginstellingen en kleine en grote bedrijven kunnen in Merelbeke terecht om mondmaskers voor hun personeel te laten ontsmetten .

Op de site van Laboratorium ECCA in Merelbeke werd nu een eerste ontsmettingsunit voor de regio geïnstalleerd. Daar worden mondmaskers voor de zorgsector en de industrie gereinigd. Het labo schreef mee aan de protocollen voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. GreenX is gespecialiseerd in ontsmetting en Jansen Cleanrooms is een ontwerper en bouwer van kiemvrije ruimtes.