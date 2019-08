Terug naar school : Ouderraad tevreden met resultaten fietsstraat aan Sint-Elooischool Didier Verbaere

28 augustus 2019

20u15 3 Merelbeke De Sint-Elooistraat aan de gelijknamige school in Merelbeke is omgevormd tot fietsstraat op vraag van de OURA vrienden, de ouderraad van de school.

“Met grote vreugde werd de toegangsweg tot onze school omgetoverd tot een fietsstraat, de veiligheid van onze kinderen boven alles. En dit dankzij een goede samenwerking tussen onze ouderaard, schooldirectie en het gemeentebestuur”, zegt Tony Maenhout van OURA. De straat werd volledig rood geschilderd en is nu officieel een fietsstraat. Er geldt ook een inhaalverbod aan de schoolpoorten. “We zijn trots en fier op het resultaat”.

Groen keurt inrichting niet helemaal goed

Pieter Verstraete, voorzitter Groen Merelbeke, zetelde in 2016 ook in de ouderraad en noemt de verandering een gemiste kans. “De verhoogde fietspaden zijn geschilderd en de straat is een officiële fietsstraat. Maar wel eentje van amper 100 meter”, zegt Pieter. Schepen Luc Van Huffel (Open Vld) weerlegt de kritiek. “Strikt genomen mocht er op het verhoogde plateau voor de school niet ingehaald worden. De kleur en de korte afstand zorgt voor een duidelijk effect. Later bekijken we ook nog de verkeersveiligheid op de kruispunten vlakbij”, zegt Van Huffel.