Terug naar school : GO! Basisschool De Linde klaar voor Dalton onderwijs : “Meer inschrijvingen dan ooit”. Didier Verbaere

27 augustus 2019

19u06 7 Merelbeke GO! Basisschool De Linde in Merelbeke start op maandag 2 september met Daltononderwijs. Van kleuterklas tot 6de leerjaar wordt voortaan volgens dit methodeonderwijs lesgegeven. “En we hebben meer inschrijvingen dan ooit”, zegt directrice Inge Thomas.

“Twee jaar geleden rijpte het idee bij enkele jonge en dynamische leerkrachten om de school om te vormen als Daltonschool. Wij wilden onze school een duidelijk profiel geven en onze troeven en sterktes in de verf zetten met onderwijs op maat van de leerlingen. En Merelbeke was een blinde vlek in de regio voor dit soort methodeonderwijs”, zegt directrice Inge Thomas.

Vorig schooljaar werden de leerkrachten klaargestoomd, de ouders enthousiast gemaakt en slopen stilaan enkele Dalton methodes in de werking van de basisschool. “Met succes want slechts één ouder zag de overstap niet zitten en haakte af. En we hebben meer inschrijvingen dan ooit. In het kleuteronderwijs stijgt het aantal van 5 naar 21 en in de lagere school van 95 naar 105”, zegt Inge.

Creatieve kinderen

“Dalton onderwijs volgt dezelfde kennis en eindtermen van het gewone onderwijs maar de leerlingen krijgen meer vrijheid en ook verantwoordelijkheid. Ze denken samen met de leerkracht na over hoe en wanneer ze de leerstof aanleren en op welk tempo. Kinderen kunnen ook een eigen ‘werkplek’ kiezen. Dat kan zelfs buiten de klaslokalen. Ze krijgen uiteraard een weekplanning op maat en worden van nabij gevolgd. Maar ze mogen ook dromen en hun creativiteit botvieren en initiatieven nemen”, legt Inge uit. Maandag start de hele school in het nieuwe systeem. “We maken er meteen een leuke en creatieve dag van”, besluit Inge.