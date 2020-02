Tennisclubs Merelbeke en Oosterzele werken nauwer samen: uniforme tarieven en extra padelterreinen Didier Verbaere

17 februari 2020

15u30 0 Merelbeke De Tennisclubs van Merelbeke en Oosterzele gaan nauwer samenwerken. Inwoners van beide gemeentes krijgen ook dezelfde tarieven in de clubs. Door de samenwerking kan TC Merelbeke gebruik maken van de buitenterreinen in Oosterzele en kunnen inwoners aan een goedkoper tarief padel spelen in Merelbeke.

Nadat Oosterzele al een akkoord sloot met het stadsbestuur van Zottegem over de tarieven en het gebruik van het zwembad, is er nu een akkoord met de tennisclub in Merelbeke. De club wil in de nabije toekomst haar padel aanbod (een soort squash met tennisballen), uitbreiden. Er zijn nu reeds 340 spelende leden en de populariteit van de sport blijft groeien. TC Merelbeke heeft twee overdekte en één open padelveld en wil er twee of drie extra aanleggen. Hiervoor wordt één tennisterrein opgeofferd. Oosterzele heeft dan weer twee tennisterreinen aan de sporthal.

“Bij tornooien of interclubwedstrijden kunnen de spelers van Merelbeke gebruik maken van die terreinen. Leden van de club in Oosterzele kunnen dan weer padel gaan spelen aan dezelfde tarieven in Merelbeke. Een win-win situatie”, zeggen David Verhaege en voorzitter Sabine D’haen van TC Merelbeke.

Extra investeren in tennis Oosterzele

Het gemeentebestuur van Oosterzele gaat extra investeren in de infrastructuur. “We gaan het chalet met sanitair toegankelijk maken, voorzien extra terrassen en een drankautomaat en een nieuw systeem met hemelwater om de terreinen te besproeien”, zegt schepen van sport Elsy De Wilde van Oosterzele. De nieuwe tarieven en gebruiksvoorwaarden gelden vanaf 1 april. In maart komt er een nieuwe online-reservatie pagina op www.tcmerelbeke.be. De club heeft trouwens nog reden om te feesten want eind augustus vieren ze hun 50ste verjaardag. De titel om een Koninklijke Vereniging te worden, is alvast aangevraagd.