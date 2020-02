Takelaar staat terecht voor poging doodslag na incident met baas: “Hij toonde geen intentie om te stoppen, ook al kon ze onder zijn wielen belanden” Wouter Spillebeen

26 februari 2020

12u37 0 Merelbeke Een takelaar maakte zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig aan poging doodslag toen hij met een takelwagen begon te rijden terwijl de medezaakvoerster zich aan de wagen vastklampte. Het incident volgde op een verhitte discussie over het werkregime. “Hij was misschien onvoorzichtig, maar hij heeft haar toch niet aan die vrachtwagen gehangen?”, aldus de verdediging.

De takelaar werkte bij een depannagebedrijf in Merelbeke. Op 15 februari van vorig jaar ontplofte het. De takelaar had ’s nachts moeten rijden en wilde verlof nemen, maar had dat niet aan de juiste personen doorgegeven. Koppig was hij koffie gaan drinken op het bedrijf zonder werk te verzetten. Toen ontstond de discussie. “Hoe zit het eigenlijk? Wil je ermee stoppen?”, zouden de zaakvoerders gevraagd hebben.

Ijzige blik

Het gesprek ontaardde in roepen en tieren, waarop de beklaagde besloot om naar huis te rijden. Hij wilde daarvoor de takelwagen gebruiken waarmee hij al jaren naar huis reed, maar de medezaakvoerster rende achter hem aan en wilde hem tegenhouden. De takelaar begon toch te rijden en het kwam bijna tot een aanrijding met de vrouw, die zich vastklampte aan de voorkant van de vrachtwagen. “Gelukkig had ze daar een stevige greep”, opperde de advocaat van de vrouw in de rechtbank.

De beklaagde keek enkel met een ijzige blik in haar ogen. Procureur

De takelaar reed verschillende keren vooruit en achteruit met de vermoedelijke bedoeling om de vrouw haar greep te doen lossen. “Een getuige riep meermaals ‘Stop!’ naar de beklaagde en toen die geen intentie toonde om te stoppen, riep de getuige naar de vrouw dat ze maar beter van de vrachtwagen af kon springen. Het is alleen door die getuige dat ze zichzelf in veiligheid stelde, niet dankzij de beklaagde. Die keek enkel met een ijzige blik in haar ogen. Daaruit blijkt de intentie om te doden”, volgens de procureur.

Stapvoets

Na dat incident reed de takelaar verder naar een oud-werkgever. In de takelwagen zat namelijk een track & tracesysteem dat hij met de hulp van de oud-werkgever vernielde. Daarvoor riskeert de takelaar nog een bijkomende straf onder de noemer misbruik van vertrouwen. Voor alle feiten samen vraagt het Openbaar Ministerie een celstraf van twee jaar en een boete van 1.600 euro.

Maar de verdediging legt zich niet neer bij de stellingen van de procureur en gaat voluit voor de vrijspraak. “Ik heb nog in geen enkele rechtbank gezien dat een intentie om te doden wordt aangetoond met een ijzige blik als ultiem bewijs”, pleitte advocaat Frank Scheerlinck. “Hij ging naar de vrachtwagen, zette zich erin en wilde naar huis rijden. Dat was zijn enige intentie. Hij reed stapvoets of zelfs trager terwijl zij zich vastklampte en probeerde om de deur van de wagen te openen. Hij hoopte dat ze door de schokken haar greep zou lossen en elke keer dat hij in achteruit wilde schakelen, moest hij stoppen. Hij was onvoorzichtig, dat wel, maar hij heeft haar toch niet aan die camion gehangen?”

Voor het meenemen van de vrachtwagen vraagt de verdediging ook de vrijspraak. “Hij gebruikte die takelwagen al jaren om naar huis te rijden en op dat moment was er nog geen officieel ontslag. Van een misbruik van vertrouwen kan er dus geen sprake zijn.” De rechtbank stelt voor om die feiten te herkwalificeren naar een gebruiksdiefstal. Om daarover te beraden, werd de zaak uitgesteld naar 25 maart.