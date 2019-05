Stefaan Van Hecke (Groen) brengt stem uit in Melsen Didier Verbaere

26 mei 2019

12u58 0

Ook kandidaten moeten hun stem uitbrengen. Stefaan Van Hecke (Groen) deed dat in zijn eigenste Melsen in Merelbeke. De 46-jarige politicus is lijsttrekker voor de Kamer. “Deze namiddag wordt rustig, maar vanaf 17 uur wordt het toch wel spannend”, zegt Van Hecke die hoopt op een goed resultaat voor zijn partij.