Springkastelenfestival in Gemeentehallen

19 februari 2020

15u01 0 Merelbeke De Gemeentehallen van Merelbeke worden van zaterdag 22 tot maandag 24 februari volgestouwd met 30 springkastelen voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

Organisator Jungle Jump is ondertussen jaarlijks te gast in meer dan 30 steden en gemeentes om kinderen een fantastische speelnamiddag te bezorgen. Er is een ruime cafétaria met drankjes en snacks en een mobiele frituur. Jungle Jump is open op zaterdag van 10 tot 14 uur en 17 tot 21 uur en op zondag en maandag van 10 tot 19 uur. Een ticket kost 6 euro in voorverkoop en 7 euro aan de kassa. Ouders en begeleiders mogen gratis binnen. Ook verjaardagsfeestjes zijn mogelijk. Contact via info@junglejumpdays.be.