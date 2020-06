Silvie breidt koffie en lunchbar Sil’s uit met ijshuisje op het terras Didier Verbaere

09 juni 2020

14u49 5 Merelbeke Koffie en lunchbar Sil’s aan de HUndelgemsesteenweg in Merelbeke opende dinsdagmiddag opnieuw de deuren. Tijdens de coronalockdown bouwde Silvie een nieuwe ijsbar in de tuin van de zaak. “Die is voortaan ook open op zondag”, zegt Silvie.

Eind juni viert Sil’s haar tweede verjaardag. Silvie De Pessemier (44), voormalig beenhouwersvrouw in Balegem, realiseerde in Merelbeke haar grote droom en opende er haar eigen koffie en lunchbar. Je kan er van dinsdag tot zaterdag terecht voor een lekkere koffie, speciale koffies, wafels en pannenkoeken. “Onze koffie halen we bij Troast, een kleine koffiebrander uit Evergem. Ook in onze keuken proberen we met zoveel mogelijk seizoensgebonden en streekproducten te werken. Onze kaart hebben we tijdens de crisis herwerkt en beperkt tot lichte lunchsnacks, speciale toasten en een nieuwe Sil’s burger”, zegt Silvie. Zij runt de zaak samen met chefkok Felix en enkele jobstudenten.

Ijshuis in de tuin

Ook Sil’s moest drie maanden geleden noodgedwongen de deuren sluiten. “Gelukkig is dit pand mijn eigendom en hoefde ik geen zware huishuur te betalen. Anders hadden we het misschien niet overleefd. Maar we hebben van de nood een deugd gemaakt. In de tuin bouwden we een ijshuisje dat elke zomer en ook op zondag open is. Met artisanaal ijs van De Ijsster uit Gent. Samen met ons terras bereikbaar via de Burgemeester Arthur Verhaegenlaan. En ook op vrijdagavond blijven we voortaan langer open tot 21 uur. We hebben er alvast veel zin in”, besluit Silvie.