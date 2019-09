Repair Café Merelbeke heeft ook lasser te gast Didier Verbaere

25 september 2019

11u57 3 Merelbeke Het Repair Café opent op zaterdag 28 september tussen 10 en 16 uur opnieuw de deuren in de Merelaar aan de Poelstraat 37 in Merelbeke.

In een Repair Café wordt repareren van defecte spullen als alternatief gepromoot voor weggooien. Met hulp van handige handen wordt reparatiekennis verspreid. Dit jaar is er in het Repair Café ook een lasser voor kleine herstellingen. Breng je kapotte spullen mee en herstel ze ter plaatse, met hulp van de aanwezige herstellers. Je kunt er terecht met zowel kleding, meubels, elektrische apparaten als met speelgoed.