Recyclagepark Merelbeke enkel open voor tuinafval en snoeihout Didier Verbaere

03 april 2020

17u19 5 Merelbeke Het recyclagepark Hollebeek in Merelbeke opent op dinsdag 7 april opnieuw de deuren maar je kunt er enkel terecht met groenafval, tuinafval en snoeihout.

De federale overheid besliste dat de containerparken weer open mogen gaan als de regels over social distancing er gevolgd worden. Om praktische redenen kun je in Merelbeke voorlopig niet terecht met andere afvalsoorten. De gemeente vraagt om zoveel mogelijk alleen te komen en het voertuig niet te verlaten in de wachtrij. Betalen kan enkel met Bancontact aan de afritzuil.

Aangepaste openingsuren

Het recyclagepark zal iedere werkdag en op zaterdag open zijn van 9.30 tot 12 uur en van 12.45 tot 17 uur. De laatste bezoeker wordt een kwartier voor sluitingstijd binnen gelaten. De lokale politie ziet daar ook van nabij op toe.