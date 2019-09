Rachel Ceuterick blaast honderd kaarsjes uit Didier Verbaere

20 september 2019

14u07 3 Merelbeke In Merelbeke is de 100ste verjaardag gevierd van Rachel Ceuterick. Rachel is thuis geboren op 18 september 1919 te Merelbeke, als derde in een gezin van vier kinderen.

Kort na de Tweede Wereldoorlog huwde ze met Gerard Van Durme. Ze kregen vier kinderen , Bernice, Noël, Daniël en Jose. Helaas op 1 april 1958 sloeg het noodlot toe en Noël verongelukte op zijn fiets recht voor de deur, aangereden door een dronken bestuurder, dit liet diepe wonden na.

Gerard was zelfstandig schilder en Rachel hield een verfwinkel open op de Hundelgemsesteenweg ter hoogte van den Holbeek. Ze hield dit vol tot, door de opkomst van de BTW, het haar allemaal te ingewikkeld werd.

Rachel was daarnaast een vlijtige huisvrouw die goed overweg kon met naald en draad. Ze kon ook prima wafels bakken en tot op heden bakken wij zelf nog altijd volgens haar heerlijk recept. De 3 kinderen zorgden op hun beurt voor zes flinke kleinkinderen en elf achterkleinkinderen, waarvan jammer genoeg reeds één overleden is.

Rachel verzorgde ook haar beide hoogbejaarde ouders die naast haar woonden en die beiden in 1978 overleden. Van haar lieve man Gerard moest ze afscheid nemen na een slepende ziekte in november 2002. Maar ze bleef zelfstandig in haar huis wonen tot eind 2011, waarna ze naar het Provinciaal Zorgcentrum kwam en daar van de goede zorgen geniet. Rachel is tot op heden zéér helder van geest en beschikt nog altijd over een goed geheugen, en keek met veel vreugde uit naar haar bijzonder feest. Zij heeft ondanks tegenslagen in het leven steeds haar geestdrift behouden en kijkt positief uit naar de toekomst en naar haar volgende verjaardag.