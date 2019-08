Provincie gaat hittestress meten in Merelbeke, Zelzate en Eeklo ‘Cool Towns’ brengt hittestress in Oost-Vlaamse gemeenten in kaart Didier Verbaere

22 augustus 2019

16u28 0 Merelbeke Gewapend met mobiele weerstations trekken vanaf morgen drie onderzoeksploegen van de Provincie Oost-Vlaanderen op klimaatmissie door Oost-Vlaanderen in de geselecteerde pilootgebieden Merelbeke, Eeklo en Zelzate. Daar voeren zij objectieve metingen naar hittestress uit. Tegelijkertijd bevragen ze voorbijgangers naar hun hitte-ervaringen.

In Merelbeke wordt een deel van de bestrating in Tuinwijk Jan Verhaeghen, na een participatief traject, omgevormd tot een groenere ontmoetings- en speelzone. In Zelzate wordt de speelplaats van GO basisschool De Reigers vergroend en onthard. Deze school werkt samen met MOS (Milieuzorg Op School) Oost-Vlaanderen aan een klimaatgezonde speelplaats, die behalve klimaatgezond ook educatief en avontuurlijk is. En in Eeklo wordt OCMW-Welzijnscampus De Zuidkaai heringericht: de open ruimte wordt een groene aangenamere verblijfsplek voor bewoners, bezoekers en medewerkers. De metingen worden uitgevoerd op warme dagen vanaf 25 graden, liefst bij heldere hemel, en op het warmste moment van de dag, tussen 12 en 16 uur.

“De onderzoeksploegen testen verschillende maatregelen uit die de hittestress doen dalen. Zowel in Oost-Vlaanderen, als in verschillende buurlanden, voert men hittestressmetingen uit. Daarbij meet men voor en na de invoering van een hittebestrijdende maatregel. Zo wordt het effect van de maatregel duidelijk. De metingen van vandaag zijn dus een eerste belangrijke stap. Maatregelen die de hittestress verminderen zijn: ontharden, vergroenen, voorzien van schaduw en verkoelende waterelementen”, aldus de Provincie.

“De vele verharde oppervlakten en aaneengesloten bebouwing in steden en gemeenten houden de warmte langer vast. Daardoor zijn de temperaturen in steden en gemeenten hoger dan op het platteland. Tijdens warme periodes kan dit voor hittestress zorgen: er is onvoldoende gelegenheid om af te koelen en de hitte wordt altijd maar ondraaglijker. Steden en gemeenten missen momenteel essentiële kennis en instrumenten om hun pleinen, straten en gebouwen hittebestendig te maken. Daarom neemt de Provincie Oost-Vlaanderen deel aan het project ‘Cool Towns’, dat lokale besturen handvatten zal aanreiken om efficiënte hittemaatregelen te nemen.”

De resultaten van het project ‘Cool Towns’ worden geïntegreerd in de gemeentelijke klimaatplannen en verwerkt in de adviezen aan gemeenten voor wijkrenovatie. Ook worden ze opgenomen in het renovatie-advies dat het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen aan particulieren verleent.

“We willen gemeenten en steden stimuleren om aandacht te besteden aan het hitteprobleem als onderdeel van klimaatadaptatie met onder andere meer aandacht voor kwaliteitsvol groen en water. Maar ook particulieren, bedrijven en andere organisaties kunnen bijdragen door hittebestendig te (ver)bouwen, door bewust te kiezen voor meer groen en minder verharding, door meer bomen te planten en gevels te vergroenen”, zegt Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat en energie.