Project sportpark Molenkouter in hogere versnelling: “Klaar tegen september 2021? We doen ons best" Na zomer start participatietraject met buurt voor uitbreiding recreatiedomein Sam Ooghe

25 juni 2019

09u37 1 Merelbeke Het gemeentebestuur van Merelbeke schakelt een versnelling hoger in het dossier rond de uitbreiding van sport- en recreatiepark Molenkouter. De gemeente zal het project in eigen beheer verder zetten, zonder private investeerders dus.

De ontwikkeling van het sportpark is al jarenlang een plan in Merelbeke. Het doel is een open recreatiedomein voor voetballers en atleten, maar ook een park dat meerwaarde brengt voor niet-sporters. Er werd in samenwerking met lokale sportclubs in 2016 al een inrichtingsschets gemaakt, later werd een participatietraject opgestart met de buurtbewoners. Maar vorig jaar struikelde het initiatief bij het bekomen van een omgevingsvergunning door de private investeerders die het project tot dan leidden.

Nu neemt het gemeentebestuur het heft in eigen handen. “Deze zomer nog wil de gemeente een overeenkomst sluiten met de private investeerders die het project tot vandaag in handen hadden”, klinkt het in een persbericht van de gemeente. “Deze investeerders maakten heel wat voorbereidingskosten en zij moeten daar – mits overdracht van het dossier – ook correct voor vergoed worden. Vorige week gaf Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) formeel per brief toelating tot overdracht van het subsidiedossier ter waarde van bijna 951.250 euro.”

Krappe timing

“Wij willen het project terug opstarten, te beginnen met een degelijk en vernieuwd participatietraject met de buurtbewoners”, vult schepen van sport Egbert Lachaert (Open Vld) aan. “We willen eerst een gedragen plan opstellen voordat we verder actie ondernemen.” De realisatie van het totale project is volgens Vlaanderen nochtans al gepland tegen september 2021. “De timing voor uitvoering die Vlaanderen oplegt is heel krap. Maar we zullen het uiterste doen om die te respecteren”, stelt Lachaert.