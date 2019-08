Politie zet burgers in in strijd tegen inbraken Wouter Spillebeen

21 augustus 2019

17u01 3 Merelbeke De politiezone Rhode & Schelde organiseert morgen een opleiding inbraakpreventie voor toekomstige adviseurs. Korpschef Yves Asselman zal een aantal burgers een dag lang onderwijzen, die vanaf dit najaar op pad kunnen gaan met de politie om beveiligingsadvies te geven aan inwoners.

De opleiding komt er nadat er de voorbije periode verschillende inbraken gebeurden in de politiezone. De plannen voor de opleiding bestaan wel al langer. Korpschef Asselman haalt het voorbeeld van een alerte burger aan die zijn eigen anti-inbraakalarm had gemaakt. “Hij had een bokaal met knikkers op zijn deurklink gezet en kon zo het ergste vermijden”, aldus Asselman. “Die truc is slechts een van de tips die we tijdens infomomenten aan de inwoners van onze zone willen meegeven.”

De infomomenten maken deel uit van een plan om de strijd aan te binden tegen inbraken. Naast een cameraproject en extra patrouilles zal de politiezone een aantal burgers opleiden. “Het gaat onder andere over de BIN-coördinatoren en de leden van onze zonale misdrijfpreventieorganisatie ZMPO. Ze krijgen een opleiding van een dag omtrent inbraakpreventie. De bedoeling hiervan is dat zij vanaf dit najaar samen met de politie op pad kunnen gaan. Hierbij zullen ze onze inwoners een bezoek te brengen om hen een lightversie van het beveiligingsadvies te geven”, duidt Asselman, die het project coördineert en ook de opleidingen geeft.

Nieuwe sessie

Iedereen kan zich voor het beveiligingsadvies inschrijven, al komen inbraakgevoelige buurten eerst aan bod. Inwoners die de tips uitvoerden, kunnen nadien ook een uitgebreider beveiligingsadvies vragen. De bedoeling is om zo het aantal effectieve inbraken te doen dalen. Wie interesse heeft om een opleidingsdag inbraakpreventie te volgen, kan zich aanmelden bij de politie. Bij voldoende inschrijvingen zal er een nieuwe sessie ingepland worden.