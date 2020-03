Politie Rhode & Schelde start ‘Klachten zonder wachten’ op: niet-dringende aangifte kan op afspraak Wouter Spillebeen

30 maart 2020

11u47 0 Merelbeke Inwoners van de politiezone Rhode & Schelde kunnen vanaf maandag een niet-dringende aangifte doen op afspraak. Dat stond al langer gepland, maar in coronatijden komt het als geroepen.

De lokale politiekantoren in Destelbergen, Melle en Oosterzele zijn momenteel gesloten in het kader van de coronamaatregelen. In Merelbeke blijft het centraal onthaal open voor noodzakelijke aangiften en nu kunnen die ook op afspraak gebeuren. “Dankzij het onthaal op afspraak zal men niet langer dan nodig in de wachtkamer moeten doorbrengen”, volgens de politiezone Rhode & Schelde, die daarmee meteen het grootste voordeel aanhaalt.

Om de dienstverlening zo efficiënt mogelijk te maken, kunnen inwoners via deze link de agenda raadplegen en een afspraak maken. “Zo krijg je voorrang, word je sneller geholpen en meteen door de juiste persoon”, aldus de politie.