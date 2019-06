Politie Rhode-Schelde houdt eerste snelheidscontrole met onderschepping: meteen 1.477 voertuigen gecontroleerd Sam Ooghe

24 juni 2019

De politie van de zone Rhode-Schelde heeft afgelopen weekend voor het eerst een snelheidscontrole gehouden met onderschepping. Er werden meteen 1.477 voertuigen gecontroleerd.

De controles werden zaterdag georganiseerd in Destelbergen, Oosterzele en Merelbeke, telkens in de bebouwde kom. Van de 1.477 gecontroleerde voertuigen waren er 87 in overtreding. 7 bestuurders gingen zo hard, dat ze meteen hun rijbewijs moesten afstaan. “Naast overdreven snelheid, werd er helaas ook weer drugs in het verkeer vastgesteld”, laat de persdienst van de PZ Rhode-Schelde nog weten. “Verder droeg één persoon de veiligheidsgordel niet.”