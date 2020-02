Pieterjan en Lynn geven elkaar ja-woord op schrikkeldag Didier Verbaere

29 februari 2020

12u46 0 Merelbeke Negen jaar nadat ze een koppel werden, gaven Pieterjan De Bruycker (31) en Lynn Geirnaert (25) elkaar het ja-woord op schrikkelzaterdag 29 februari in het gemeentehuis van Merelbeke. “Een datum die we niet rap zullen vergeten”, lacht het koppel.

Pieterjan en Lynn zijn beiden geboren en getogen in Merelbeke. “Lynn was mijn buurmeisje en ken ik al heel mijn leven”, zegt Pieterjan. Hun relatie die negen jaar geleden startte, werd nu bezegeld met een huwelijk. Op 29 februari, een schrikkeldag die ze pas iedere vier jaar kunnen vieren. “We hebben speciaal voor deze dag gekozen omdat je hem moeilijk kunt vergeten. Nu moeten we ook pas om de vier jaar een groot feest geven”, lacht Lynn.

Pieterjan gaf zijn ja-woord in korte broek. Als zelfstandig elektricien is het zowat zijn handelsmerk. Zomer en winter staat hij met blote kuiten op de werf. Vandaag waren slechts enkele intimi op de hoogte van het huwelijk. Het grote huwelijksfeest volgt pas in maart. Ook dan is de dresscode in korte broek. Voor burgemeester Filip Thienpont (CD&V) was het huwelijk eveneens een primeur. “Mijn eerste schrikkelhuwelijk in 14 jaar als burgemeester”, zegt hij.