Pieter Verstraete (36) verkozen in het nationaal partijbestuur van Groen Didier Verbaere

15 januari 2020

14u00 1 Merelbeke Pieter Verstraete (36), gemeenteraadslid in Merelbeke, is verkozen als lid van het nationaal partijbestuur van Groen.

Pieter Verstraete was vijf jaar lang voorzitter van Groen Merelbeke en zetelt sinds 2019 als gemeenteraadslid. Hij werd op vrijdag 10 januari op het provinciaal ledencongres van Groen Oost-Vlaanderen verkozen tot lid van het nationaal partijbestuur. “Uiteraard ben ik blij met de steun voor dit mandaat”, geeft Pieter toe. “Elke provincie mag slechts één bestuurslid afvaardigen, dus het is erop of eronder. Mijn professionele en politieke ervaring stel ik ten dienste van de partij voor een sociale en duurzame toekomst voor iedereen”.

Pieter ruilde na 12 jaar zijn carrière als zelfstandig architect in voor de politiek. Als kabinetsmedewerker van Riet Gillis, de eerste Groen-gedeputeerde in Oost-Vlaanderen, stippelt hij mee het beleid uit in de provincie. Met Stefaan Van Hecke, federaal parlementslid in de Kamer, vaardigt Groen Merelbeke zijn tweede mandataris af naar Brussel.