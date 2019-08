Open Vld verslagen door plotse dood Wilfried Caudron Didier Verbaere

27 augustus 2019

16u49 1 Merelbeke Open Vld Merelbeke reageert verslagen op het plotse overlijden van Wilfried Caudron (66). Vorig jaar stond hij nog op de 19de plaats voor de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen en werd ook opgenomen in het afdelingsbestuur. Wilfroed was meer dan 25 jaar militant voor de liberalen in Merelbeke.

“Hij was sinds meer dan 25 jaar lid van onze afdeling en bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar nog kandidaat op onze lijst. Toen werd hij ook opgenomen in het afdelingsbestuur”, zegt schepen Egbert Lachaert.

“Niemand had het afscheid zien aankomen, waardoor dit hard aankomt bij familie, vrienden en kennissen. Open Vld Merelbeke wil haar medeleven betuigen aan Marleen en de familie bij dit plotse afscheid van onze goede vriend Wilfried. We zullen hem missen op onze volgende activiteiten en vergaderingen”, besluit Egbert. Maandag wordt in intieme kring afscheid genomen van Wilfried.