Open Monumentendag gaat digitaal en neemt Proefhoeve onder de loep Didier Verbaere

09 september 2020

14u27 0 Bottelare Een fysieke beleving van Open Monumentendag is er dit jaar in Merelbeke niet bij, maar er is wel een digitaal voorproefje van Open Monumentendag 2021. Die staat in het teken van de Proefhoeve in Bottelare.

Maak kennis met de Proefhoeve in Bottelare. Dat kan door de QR-code op de affiches in de straat te scannen of door te surfen naar het kortfilmpje over de proefhoeve, in de Diepestraat in Bottelare, van de UGent en HOGENT. De imposante en omwalde vierkantshoeve is nu een modern complex dat dienst doet als onderzoekcentrum in agro- en biotechnologie. Kinderen kunnen hun hart ophalen bij het inkleuren van dit monument en van vele andere in het gratis kleurboek, samengesteld door Erfgoed Viersprong. Dat is verkrijgbaar in de bibliotheek.