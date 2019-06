Onrustwekkende verdwijning in Merelbeke: wie heeft deze 86-jarige man in rolstoel gezien? Sam Ooghe

16 juni 2019

22u05 0 Merelbeke De politie heeft een onrustwekkende verdwijning gemeld in en rond Merelbeke. Een 86-jarige man vertrok op zondag rond 13u uit het woonzorgcentrum het Lindeke, en is sindsdien spoorloos.

Het Lindeke is gelegen in de Kloosterstraat in Merelbeke. De 86-jarige man verplaatst zich in een manuele rolstoel, en is in onbekende richting vertrokken. “De man is eerder klein en mager, hij is kaal en heeft een zeer opvallende plakker op het voorhoofd”, aldus de politie. “Hij is gekleed in een donkere trainingsbroek, zwarte lederen schoenen, en een donkerblauwe polo met horizontale lichtere strepen. Mocht u deze man opgemerkt hebben, of weten waar hij verblijft, gelieve dan onmiddellijk contact op te nemen met het noodnummer 101.”