Ondernemer Wim Simoens is de nieuwe voorzitter van CD&V Merelbeke Didier Verbaere

31 augustus 2020

17u58 0 Merelbeke Het partijbestuur van CD&V Merelbeke heeft Wim Simoens aangeduid als nieuwe voorzitter. Wim volgt Dirk Boterberg op die sinds 2001 de partij heeft geleid.

“Wim Simoens (48) is gehuwd en vader van twee jongvolwassen kinderen. Hij is een creatieve, zelfstandig zaakvoerder en in die hoedanigheid prominent aanwezig tussen onze lokale ondernemers. Wim versterkte in 2018 de CD&V-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen en maakt sinds dat moment deel uit van het autonoom gemeentebedrijf. Zijn politieke drijfveer vindt hij vooral in een dynamisch ondernemerschap, een creatieve aanpak van de problemen en – vooral – de lokale bestuurskracht”, meldt de partij.

Zijn voorganger en zijn ploeg leidde de partij van de oppositie naar de meerderheid en levert vandaag de burgemeester, schepenen en 10 raadsleden in de gemeenteraad.