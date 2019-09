Oblix, kersverse culinaire hotspot in Merelbeke Didier Verbaere

12 september 2019

12u59 0 Merelbeke Oblix Boetiek Gastronomiek aan de Hundelgemsesteenweg is een nieuwe culinaire hotspot in Merelbeke. In de boetiek vind je een wisselend assortiment aan bereide gerechten. Het restaurant biedt dagelijks een verfijnde lunch aan. Chef Davy Celen en zijn team zetten zaterdag de deuren open om kennis te maken en te proeven.

Oblix is het nieuwe geesteskind van chef-kok Davy Celen. Na zijn opleiding in Ter Duinen volgde hij stages in sterrenrestaurants in binnen en buitenland. Nadien ging hij aan de slag onder de vleugels van Peter Goossens in het driesterrenrestaurant Hof Van Cleve en bij Roger Souvereyns van Scholteshof en Auberge du Pêcheur. In 2006 startte hij als pionier met ‘Gastronomie aan huis’.

“Oblix is een nieuwe uitdaging. Hier willen we verfijnde gastronomie aan een groter publiek serveren. Eenvoudige dagdagelijkse gerechten maar met topproducten”, legt Davy uit. Elke dag van de week serveert hij er een verfijnde lunch met voorgerecht, hoofdgerecht en dessert volgens seizoen en marktaanbod. Al dan niet met een topwijn per glas.

Van soep tot premium

In de Boetiek Gastronomiek vind je traiteursgerechten van premiumschotels tot eenvoudige klassiekers en dagelijks drie soorten verse soepen. Er is ook een uitgebreid assortiment brood en beleg, topcharcuterie, verse confituren, zelfgemaakte vinaigrettes en dressings en andere delicatessen.

Klanten maken zaterdag per aankoop kans op een waardebon van 100 euro. Oblix is open op donderdag en vrijdag van 10 tot 12 en 14 tot 18.30 uur en zaterdag doorlopend van 10 tot 17 uur. Het restaurant van maandag tot vrijdag tussen 12 en 15 uur en ook beschikbaar voor groepen buiten de uren. Info op www.oblix.eu.