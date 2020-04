Nu ook wasserette voor mondmaskers Redactie

28 april 2020

Hoe los je het acute tekort aan mondmaskers op? Door ze te wassen en opnieuw te gebruiken. Bij laboratorium ECCA in Merelbeke, bij Gent, staat een container waarin per dag 6.000 FFP2- en FFP3-maskers ontsmet kunnen worden. Het Wit-Gele Kruis Limburg nam de 'Clean Mask Decontamination Room' als eerste in gebruik. "De gebruikte maskers worden in de afgesloten ruimte opgehangen en met een droge mist van waterstofperoxide behandeld", zegt dokter Tom Benijts, gedelegeerd bestuurder van ECCA. "Tests tonen reeds aan dat 99,999 procent van de virussen, bacteriën, gisten en schimmels dankzij deze behandeling wordt gedood. Bovendien voldoen de maskers na behandeling nog steeds aan de hoogste normen en worden ze na een visuele controle in een aparte ruimte opnieuw verpakt." Zowel zorginstellingen als bedrijven kunnen in Merelbeke terecht om mondmaskers voor hun personeel te laten ontsmetten.