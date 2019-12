Nieuwe voetpaden en kiss-and-ridezone aan OCMW Merelbeke Didier Verbaere

03 december 2019

09u42 0 Merelbeke In Merelbeke wordt van 9 tot 20 december de rijbaan afgesloten voor verkeer tussen de parking van het OCMW en de Poelstraat. De aannemer voltooit er de afwerking van het OCMW aan de kant van de Kloosterstraat.

“De ontbrekende voetpaden en de kiss-and-ridezone worden aangelegd”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Pascal Rousseaux. “De afwerking aan de kant van de Poelstraat volgt in een latere fase.” Er is een omleiding voorzien via de Lamstraat.

De basisschool GILKO, afdeling Kloosterstraat, blijft te voet bereikbaar. Parkeren kan op de parking van de gemeentehallen. Daarvoor kun je inrijden via de Poelstraat. Uitrijden kan via de Poelstraat of via de Kloosterstraat. Je volgt dan de omleiding via de Lembergsesteenweg, de Lamstraat en de Poelstraat.