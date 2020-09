Nieuwe tractor met wendbare arm maakt maaien op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk



Didier Verbaere

09 september 2020

14u36 1 Merelbeke Het Lokaal bestuur van Merelbeke investeert 250.470 euro in een nieuwe tractor met bermmaaier. Die kan ook moeilijk bereikbare plaatsen maaien.

“De tractor voldoet aan de recentste emissienormen en de zeer wendbare arm maakt maaien op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk. De bestaande aanhangwagen met afzuiging werd grondig gereviseerd, zodat de maaizuigcombinatie binnenkort kan worden ingezet voor de tweede maaibeurt, conform het Vlaams bermdecreet en het gemeentelijk bermbeheersplan”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Het is een bewuste keuze van het lokaal bestuur om deze maaiwerken in eigen beheer te houden. Op die manier kunnen we flexibel werken en verzekeren we ons van een constante kwaliteit”, zegt schepen van Openbare Werken Pascal Rousseaux.