Nieuwe thuis voor 15 assistentiehonden op 25ste verjaardagsfeestje van Hachiko Didier Verbaere

25 augustus 2019

14u02 0 Merelbeke Op de 25ste verjaardag van de Vzw Hachiko werden zondagmiddag in de Gemeentehallen in Merelbeke 15 assistentiehonden aan hun nieuwe baasjes overgedragen. Ook de gastgezinnen waar de pups opgroeiden werden in de bloemen gezet. Er arriveerde ook een etappe van ‘Hachiko’s mooiste’.

Hachiko vzw leidt sinds 1994 assistentiehonden op en schenkt ze aan personen met een motorische beperking en aan personen met epilepsie. “Assistentiehonden worden opgeleid om taken uit te voeren die voor het baasje niet evident of onmogelijk zijn. Een assistentiehond is echter zoveel meer dan praktische hulp. Hij is een steun en toeverlaat, en een beste vriend. Wat zijn taak ook wordt, elke assistentiehond stimuleert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van zijn baasje”, zegt Lauren De Maertelaere van de vzw Hachiko. Afgelopen jaar kon de vzw 15 honden plaatsen. Niet evident want de aankoop en opleiding kost zo’n 25.000 euro per hond.

Inzameling

Zondag was ook een korte etappe van Hachiko’s mooiste voorzien. Vijf Hachiko-baasjes organiseren tochten in de vijf Vlaamse provincies om geld in te zamelen. “De teller staat momenteel op zo’n 20.000 euro. De wijnverkoop en verkoop van promomateriaal loopt nog tot het einde van het jaar en we hopen zo’n 25.000 euro op te halen voor de opleiding van een nieuwe assistentiehond”, zegt Miche, trekker van de actie. Meer info op www.hachiko.org.