Nieuw park voor Flora opent voor grote publiek Didier Verbaere

07 juni 2019

15u02 0 Merelbeke Het nieuwe park in het centrum van de wijk Flora in Merelbeke wordt op zondag 9 juni officieel opengesteld voor de inwoners. De groene long tussen het Pastoor Clausplein en de Tien Aprillaan werd mee door de bewoners ingericht.

Het gemeentebestuur van Merelbeke kocht in 2017 een deel van de beboste tuin tussen het Pastoor Clausplein en de Tien Aprillaan aan. Vorige zomer werd de mening van de buurtbewoners gevraagd over de herinrichting van het park, de toekomst van de oude serre, de boomgaard en het pad in het bos. Het pad vormt ook een snelle en veilige verbinding voor voetgangers en fietsers tussen Koningin Elisabethlaan en Merelbeke station.

Zondag wordt het park opengesteld voor het publiek. Enkel de oude serre is nog niet toegankelijk. In het park werd een blote voeten pad aangelegd en zondag kan je er deelnemen aan een Kubb tornooi en reuzespelen. Om 15 uur wordt het lint geknipt en om 18 uur is er een buurtdiner. Lokale handelaars verkopen er fingerfood. Om 22 uur wordt het feest afgesloten met een openluchtfilm in het park. Iedereen welkom.