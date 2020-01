Nieuw Groen raadslid Tine Devos (20) is meteen de jongste in gemeenteraad van Merelbeke Didier Verbaere

28 januari 2020

20u20 18 Merelbeke Tine Devos (20) heeft dinsdagavond de eed afgelegd in de gemeenteraad van Merelbeke voor de Groen-fractie. Ze volgt Frank Monsecour op en is meteen het jongste lid van de gemeenteraad.

Frank Monsecour zetelde 13 jaar in de gemeenteraad van Merelbeke. Enkel in 2016 nam hij een sabbatjaar om een jaar lang onderzoek te voeren naar het verbouwen van mango’s op het Canarische eiland Gomera. Ook voor zijn mandaat was hij al in politiek geïnteresseerd. “Ik herinner me dat Frank naar onze ecologische congressen kwam luisteren van de toenmalige Volksunie en later de NVB. Hij was een pionier in het tragewegenbeleid”, zegt raadslid Rik De Vis (N-VA).

Verkozen in 2006

In 2006 werd Frank Monsecour verkozen voor Groen. De fractie telde toen vier raadsleden. Hij ontpopte zich als een ware dossiervreter en beet zich in de gemeenteraad vast in dossiers rond trage wegen en mobiliteit. Na dertien jaar in de gemeenteraad liet hij weten dat zijn zitje vacant is. “Bij de vorige verkiezingen koos hij bewust voor een stap terug en was hij lijstduwer. Maar ook van op de laatste plaats raakte hij verkozen. Nu geeft hij na een jaar de fakkel door aan de jeugd”, zegt fractieleider Stefaan Van Hecke (Groen). En dat mag je letterlijk nemen, want Tine Devos (20) wordt meteen het jongste raadslid in de gemeenteraad. Ze springt in de rangorde over Ann-Sofie Mestdagh (21) van Open Vld als benjamin in de Merelbeekse politiek. Ann-Sofie blijft wel de titel behouden als jongste raadslid ooit. Bij haar verkiezing was ze enkele maanden jonger dan Tine.

Opvolgers Luc Taildeman, Anne Mertens, Lieve Parmentier, Marjolein Moreux en Stefanie De Groote verzaakten aan het mandaat waardoor Tine als zesde opvolger meteen raadslid wordt.