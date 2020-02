Nieuw fluisterasfalt op R4 tussen Merelbeke en Melle: hinder vanaf 9 maart Didier Verbaere

25 februari 2020

14u40 1 Merelbeke Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 9 maart met asfaltwerken op de R4 tussen Merelbeke en Melle. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, worden de werken in twee grote fasen uitgevoerd.

Vanaf 9 maart pakt de aannemer de R4 richting Gent-Zeehaven aan. Alle verkeer op R4 tussen Merelbeke en Melle rijdt dan om via de verkeersknooppunten Destelbergen en Zwijnaarde. De andere rijrichting ondervindt geen hinder. Vanaf 23 maart wordt de werf uitgebreid en gaat ook de R4-Binnenring richting Eeklo dicht. De werken zullen normaal gezien één maand duren. Weggebruikers moeten rekening houden met verkeershinder, zeker tijdens de spitsuren. In 2021 wordt de andere rijrichting aangepakt.

Geluidsarm asfalt op R4

De aannemer werkt op R4 richting Gent-Zeehaven van de afrit van de E40 tot aan de brug boven de Brusselsesteenweg (N9) in Melle. Het wegdek wordt volledig vernieuwd tot op de fundering over een afstand van 3 kilometer. Er komt geluidsarm asfalt om de geluidsoverlast in de omgeving te verminderen. Naast een nieuw wegdek komen er nieuwe greppels en nieuwe vangrails. Alle omleidingsplannen staan op www.wegenenverkeer.be/Merelbeke.