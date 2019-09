Munteplein wordt eerste schoolstraat in Merelbeke Didier Verbaere

04 september 2019

14u16 4 Merelbeke Het Munteplein in Munte wordt vanaf vrijdag omgevormd tot de eerste schoolstraat in Merelbeke. Vier vrijdagen lang wordt het plein tweemaal per dag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

“Na Leuven, Gent, Antwerpen wordt in september de eerste schoolstraat in Merelbeke getest. Tijdens vier vrijdagen wordt het Munteplein omgetoverd tot schoolstraat, of beter gezegd tot ‘schoolplein”, zegt Anna Buyssens van de Oudervereniging van de Landelijke Steinerschool Munte. De school ligt aan het Munteplein.

“Op vaste tijdstippen wordt het plein afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Op deze manier willen we werk maken van een verkeersveilige schoolomgeving en gezondere lucht. ’s Morgens van 8 tot 8.40 uur en in de namiddag tussen 14.45 en 15.15 uur zal het plein worden afgesloten. Na september gaan we dit samen met het gemeentebestuur evalueren en bekijken of dit een permanent karakter kan krijgen. En we bekijken ook om dit aan andere scholen uit te testen en in te voeren”, besluit Anna.