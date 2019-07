Munte levert Merelbeekse ambassadeurs Didier Verbaere

15 juli 2019

11u37 1

Tijdens een academische zitting in het gemeentehuis van Merelbeke werden op de Vlaamse Feestdag de titels van Merelbeeks ambassadeur uitgereikt. Dit jaar viel de eer te beurt aan twee inwoners van deelgemeente Munte: fotograaf Chris Walraed en directeur van de Christoforusgemeenschap Roland Verstraete.

De gemeente zet jaarlijks verdienstelijke inwoners in de kijker. Roland Verstraete is reeds jarenlang directeur van de Christoforusgemeenschap. Dat is een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een beperking waar cultuur en individuele ontplooiing hoog op de agenda staan.

Chris Walraed is een gepassioneerd fotograaf en voormalig leraar aan het VISO in Gent. Als Muntenaar richtte hij in de jaren 80 zijn blik op de inwoners van zijn gemeente en legde hen vast voor de eeuwigheid. Hij bracht ook meer dan 35 processies in Vlaanderen in beeld en was er bij toen de Muur in Berlijn viel. Zijn fotoarchief geeft een unieke blik op de wereld en zette ook Munte op de kaart.