Mondmaskerplicht in hele politiezone Rhode & Schelde Wouter Spillebeen

29 juli 2020

17u57 0 Merelbeke De vier burgemeesters van politiezone Rhode & Schelde hebben besloten om op alle publiek toegankelijke plaatsen van het hele gebied een mondmaskerplicht in te voeren. In Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele zal de politie streng toezien op het dragen van mondmaskers.

Vanaf 30 juli wordt het voor iedereen ouder dan 12 jaar verplicht om een mondmasker te dragen op alle publiek toegankelijke plaatsen in de zone. Er zijn uitzonderingen voor tijdens het eten en drinken en voor mensen die op terrassen zitten die onder de horecamaatregelen vallen. Ook wie fysiek werk doet of aan sport doet, hoeft geen mondmasker te dragen. In natuur- bos- of parkgebieden waar weinig bezoekers aanwezig zijn, geldt de mondmaskerplicht ook niet.

De politie kondigt aan dat ze de maatregelen om het coronavirus in te perken streng opvolgen en indien nodig boetes zullen uitschrijven voor wie zich er niet aan houdt.