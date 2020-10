Met de fiets langs waardevolle landschapsprojecten in het Rodeland Didier Verbaere

01 oktober 2020

15u24 0 Merelbeke/Melle/Oosterzele/Gavere Aan het Gentbos in Merelbeke werd een tijdelijk fietsparcours door Merelbeke, Oosterzele, Melle en Gavere voorgesteld. Ontdek Rodeland op de fiets is een parcours langsheen projecten die het landschappelijk waardevol gebied langs de Molenbeek moeten versterken.

Oost-Vlaams Gouverneur Carina Van Cauter, gedeputeerde Riet Gillis en Wim Smits van Natuur en Bos het landschapsproject Rodeland stelden het nieuwe traject voor. Om inwoners en geïnteresseerden te laten kennismaken met het Rodelandproject en de mogelijke terreinacties in de vier gemeenten, is een fietsparcours door het gebied uitgestippeld.

Het fietsparcours van 40 kilometer brengt je op een onderhoudende manier door de vier gemeenten. Je kan om het even waar op de route starten en het lusvormig parcours ook inkorten. Onderweg kom je langs 14 stopplaatsen, waar tussen 1 en 31 oktober infoborden staan. Zo kom je meer te weten over amfibieënpoelen, trage wegen met knoestige knotwilgen, lekkere en lokale landbouwproducten, waardevol Natura 2000-gebied, nieuwe bebossingsprojecten, militair erfgoed. De inwoners van de vier gemeenten kunnen onderweg ook deelnemen aan de Rodelandwedstrijd. Ze maken daarbij kans op waardebonnen bij korteketenbedrijven in de regio.“Via deze waardebonnen voor lokale hoeveproducten geven we de producenten een duwtje in de rug en kunnen inwoners kennismaken met de ‘lekker lokale’ producten van het platteland in deze regio”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Middenstand.

Rodelandproject

Rodeland is een landschapsproject op het grondgebied van de vier Oost-Vlaamse gemeenten. Overheden, natuur- en landbouworganisaties, en onderzoeksinstellingen werken samen om het landschap rond de Makegemse bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de beekvalleien van de Gondebeek, de Driesbeek en de Molenbeek te versterken en verder te ontwikkelen.Met terreinacties willen de partners de komende jaren samen bouwen aan een soortenrijk natuur- en landbouwlandschap waar veel plant- en diersoorten zich thuis voelen. Bos- en natuurherstel, verbrede landbouw, routes voor zachte recreatie, integraal waterbeheer, erfgoed en onderzoek zullen in de kijker staan.

“Vanuit de Provincie brengen we expertise in op vlak van o.a. natuurontwikkeling, waterbeleid, landbouw en fietsmobiliteit. Er zijn recent al enkele ingrepen gerealiseerd die meteen zeer goed inhaken op de doelstellingen van Rodeland. Ik denk aan de heraanleg van de waterdoorlatende parking aan het Gentbos in Merelbeke, de aanleg van het Veerkrachtpad in het bosgebied van domein Borgwal in Gavere en de realisatie van de fietssnelweg langs de spoorlijn Melle-Geraardsbergen in Moortsele en tussen Moortsele en Scheldewindeke”, zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur, Klimaat en Mobiliteit.

Deelnemers fietsen het parcours individueel of in kleine groep. Het parcours en het wedstrijdformulier zijn downloadbaar via www.rodeland.be of af te halen in de bibliotheken van Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele.