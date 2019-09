Merelbeke Village trapt vijfde editie af met extra optredens op vrijdagavond : start van het kermisweekend Didier Verbaere

05 september 2019

17u36 0 Merelbeke Merelbeke Village zorgt voor het vijfde jaar op rij voor het bruisende hart van de jaarlijkse kermis op het plein achter Huis Hebbelinck in het centrum van de gemeente. Voor deze feestelijke editie zijn er reeds live optredens op de Afterwork party vrijdagavond. Christoff is de hoofdact op zondag.

Merelbeke Village begon met een zot idee van vijf jonge gasten uit de jeugdbewegingen. Kim Meerschaut, Davy Van Ruyskensvelde, Liesa Vermassen, Tim Verdonck en Jeremy Leyman waren het beu dat heel wat horecazaken op kermis niet eens de deuren openden of vroeg sloten. “Daarom beslisten we om zelf maar een feestje te organiseren. Dat eerste jaar namen we een risico om zonder sponsors en nauwelijks middelen De Romeo’s te programmeren. We haalden op drie dagen tijd meer dan 1.500 bezoekers naar onze stek”, lacht Kim Meerschaut. Het begin van een verhaal dat alleen maar in stijgende lijn gaat. Vorig jaar vierden 3.500 mensen er een feestje.

Feestelijke editie

Voor deze feestelijke editie staan opnieuw enkele grote namen op het programma. De toegang tot Merelbeke Village blijft gratis. “Nieuw dit jaar is dat we ook op vrijdagavond het grote podium bevolken met lokaal talent en enkele plaatselijke groepen. Kurt Burgelman mag de feestnacht op gang trekken”, zegt Kim. Her feestplein opent om 16 uur. Op zaterdag zijn er optredens van Gene Thomas, Still Crazy en Smashdance. DJ Maarten Van Coillie (Q Music) en DJJO sluiten af. Zondag is de Vlaamse schlagerdag. Met onder meer Gerry Hagger, Eveline Cannoot en Christoff. Het plein opent dan reeds om 11.30 uur voor een aperitiefconcert. Het volledige programma op www.merelbekevillage.be.

Kermisweekend en jaarmarkt in Merelbeke

Van 6 tot en met 10 september bruist het centrum van Merelbeke van het kermisplezier, de traditionele jaarmarkt, een wielerwedstrijd en tal van andere activiteiten. Tot en met woensdag 11 september kan je gratis parkeren in de ondergrondse parking op het Driekoningenplein.

Ter gelegenheid van de kermis en een wielerwedstrijd wordt de Hundelgemsesteenweg op zondag 8 september van 11.30 uur en 23 uur afgesloten voor alle verkeer tussen de rotonde Zwijnaardsesteenweg en het kruispunt Poelstraat-Potaardeberg. Tijdens de traditionele jaarmarkt op dinsdag 10 september wordt de Hundelgemsesteenweg van 6 tot 14.30 uur afgesloten.