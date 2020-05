Merelbeke viert 10e verjaardag als FairTradeGemeente: ontbijt of aperitief aan huis en inzameling muziekinstrumenten voor Benin Didier Verbaere

20 mei 2020

14u43 0 Merelbeke De zesde editie van Fair Share Repair Festival voor eerlijke en lokale handel in Merelbeke is deze zomer geannuleerd. Maar er komt nu wel een light-versie met een ontbijt en aperitief aan huis en een inzameling van muziekinstrumenten voor het Afrikaanse Benin.

Dit jaar is Merelbeke tien jaar FairTradeGemeente en je kan thuis meevieren met een ontbijtpakket en een aperitiefpakket boordevol eerlijke en lokale producten. De pakketten worden op zaterdag 6 juni door verschillende vrijwilligers aan huis geleverd.

En in samenwerking met de vzw Rock Bujumbura worden ‘vergeten’ instrumenten ingezameld voor muziekscholen in het West-Afrikaanse Benin. Samen met enkele Merelbeekse artiesten roept het lokaal bestuur op om je muziekinstrumenten af te leveren in de muziekvondelingenschuif aan het recyclagepark in Merelbeke. Elke zaterdag van de maand juni zorgen Merelbeekse artiesten zoals Jan Roelkens (Sioen), Willem Hoet en Michiel D’haeze (Mudcookies) voor een uurtje muziek tijdens je bezoek aan het recyclagepark.

Alle info via deze link, of de website van Merelbeke.