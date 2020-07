Merelbeke verplicht mondmaskers nu ook op wekelijkse markt Didier Verbaere

22 juli 2020

13u14 0 Merelbeke Het lokaal bestuur van Merelbeke verplicht vanaf donderdag 23 juli het dragen van een mondmasker voor de bezoekers van de wekelijkse markt op het Kerkplein.

“Wij willen er alles aan doen om de verspreiding van het coronavirus in onze gemeente tegen te gaan. De stijging van het aantal besmettingen in ons land is verontrustend en het dragen van een mondmasker is één van de gezonde gewoontes die ons allemaal samen beschermt tegen het virus”, zegt burgemeester Filip Thienpont.

Daarom wordt de mondmaskerplicht uitgebreid. Niet alleen op de markt, maar ook in het gemeentehuis, het Sociaal Huis, het Administratief Centrum in de Poelstraat en alle andere openbare gebouwen, moeten de bezoekers (+12 jaar) vanaf donderdag 23 juli een mondmasker dragen.