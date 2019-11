Merelbeke stelt meerjarenplan 2020-2025 voor Didier Verbaere

08 november 2019

15u41 2 Merelbeke Het gemeentebestuur van Merelbeke stelt op woensdag 20 november haar meerjarenplan 2020-2025 voor. Geïnteresseerde burgers zijn welkom op het gemeentehuis.

In haar plan staat het schepencollege stil bij de belangrijkste doelstellingen en acties die Merelbekenaren de komende jaren mogen verwachten en geeft ze uitleg over het hele plannings- en inspraakproces met feedback van inwoners bij het maken van de beleidskeuzes.

“Deze meerjarenplanning is geen eindpunt. Merelbeke kiest er resoluut voor om met haar inwoners samen te werken en hen op diverse momenten en manieren te betrekken in de verdere uitwerking”, aldus het bestuur. De infoavond start om 19.30uur in de Raadzaal van het gemeentehuis op de Hundelgemsesteenweg 353. Deelname is gratis, en inschrijven is niet nodig

