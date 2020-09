Merelbeke opent versnelt Covid-19-triagepost in vleugel van voormalig rusthuis: “Vanaf maandag druk verlagen op onze huisartsen” Didier Verbaere

18 september 2020

17u11 0 Merelbeke Na de gestegen coronacijfers in Merelbeke is beslist om in versneld tempo een coronatriagepost te openen in de Kloosterstraat. Vanaf maandag 21 september zullen verpleegkundigen instaan voor het afnemen van testen van patiënten zonder symptomen. Op die manier wordt geprobeerd om de Merelbeekse huisartsen te ontlasten. Langskomen in de triagepost kan enkel na het maken van een afspraak via de huisarts.

“Tijdens de eerste golf waren we klaar om een triagepost te openen in het Groenendal maar dat bleek toen niet nodig. Maar de voorbije weken werd duidelijk dat de druk op de huisartsen overal in het land, en ook in Merelbeke, sterk toegenomen is. Ook het aantal besmettingen zit helaas in stijgende lijn. Ik sta hier met een dubbel gevoel. Enerzijds hadden we gehoopt dat deze opening er niet moest komen. Anderzijds zijn we tevreden dat we dit op korte termijn konden realiseren”, zegt burgemeester Filip Thienpont (CD&V). Samen met de eerstelijnszone Scheldekracht, die de regionale situatie rond Covid-19 van nabij mee opvolgt, werd daarom beslist de triagepost in versneld tempo te openen.

Vanaf maandag 21 september zullen verpleegkundigen daar in drie consultatieruimtes instaan voor het testen van patiënten zonder symptomen. De nieuwe triagepost werd opgericht in een afdeling van het oude rusthuis. Er is een afzonderlijke toegang gecreëerd langs de parking met voorbehouden plaatsen voor de bezoekers vlakbij de ingang. Het Vlaams Kruis zal instaan voor onthaal en logistieke ondersteuning.

Indien nodig capaciteit opdrijven

“De komende weken en maanden zal de capaciteit van de triagepost ook verder uitgebreid worden afhankelijk van de lokale en regionale situatie. De eerste week zijn er enkel afspraken in de namiddag op weekdagen. Vanaf ten laatste 1 oktober zal er ook een huisarts onderzoeken uitvoeren in de triagepost. In totaal zijn drie kabinetten voorzien waarin dokters of verpleegkundigen patiënten kunnen ontvangen. Het doelpubliek zijn reizigers die uit een oranje of rode zone terugkeren en inwoners van Merelbeke of patiënten van huisartsen in Merelbeke. Langskomen in de triagepost kan enkel op afspraak en na doorverwijzing van de huisarts. Het blijft dus nog steeds de bedoeling om eerst de huisarts te contacteren”, zegt dokter De Meyer van de eerstelijnshulpzone.