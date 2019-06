Merelbeke opent nieuw park in hartje Flora Didier Verbaere

09 juni 2019

18u17 3 Merelbeke In het centrum van de wijk Flora tussen het Pastoor Clausplein en de Tien Aprillaan opende het gemeentebestuur van Merelbeke zondagmiddag een nieuw publiek park. De gemeente kocht er een groot stuk van de oude tuin van Magda en Jos en zet deze open voor alle inwoners van de wijk. Het park krijgt de naam Anthos, wat bloem betekent in het Grieks. Anthos was ook een voormalige jeugdvereniging in de wijk Flora.

Meer groen in het centrum van Flora is één van de doelstellingen van het gemeentelijke structuurplan. De gemeente kon na enkele gesprekken de eigenaars van de oude tuin achter het Pastoor Clausplein overhalen om de groene long deels te verkopen aan het bestuur. Samen met het bewonersplatform werd de bestemming en de inrichting bekeken. “Dit is niet alleen een groen rustpunt in de wijk maar ook een ontmoetingsplaats waar ook een barbecue en een buurtfeest kan georganiseerd worden”, zegt schepen Tim De Keukelaere (Open Vld).

“Door de aanleg van een trage weg door het park hebben we nu ook een veilige doorsteek voor de schoolgaande jeugd”, aldus Tim De Keukelaere. Het park werd officieel opengesteld met een drankje en leuke spelletjes voor de jeugd. Zondagavond is er nog een openluchtfilm gepland in het park. Er zijn ook plannen voor de aanleg van enkele petanque banen in het park.