Merelbeke neemt maatregelen voor veilig carnavalsweekend Didier Verbaere

24 februari 2020

16u53 0 Merelbeke Het gemeentebestuur van Merelbeke heeft een aantal maatregelen goedgekeurd voor een veilig carnavalsweekend van 21 tot 24 maart. Het gaat om een hele reeks verkeersmaatregelen met parkeerverbod. Maar ook waarheidsgetrouwe uniformen van hulp- of bewakingsdiensten zijn verboden.

Merelbeke viert van 21 tot 24 maart Caraval met kermis, kindercarnaval, het carnavalsbal, de carnavalsstoet en de popverbranding. Om problemen en hinder te vermijden is een bijzondere politieverordening uitgewerkt. Die omvat afspraken waaraan de organisatie, deelnemers en bezoekers zich moeten houden.

Verboden producten

Zo is het verboden om waarheidsgetrouwe uniformen van hulp- of bewakingsdiensten te dragen en mag je geen producten of voorwerpen meedragen die de veiligheid van personen in het gedrang kunnen brengen of personen kunnen verwonden. Ook spuitbussen met haarlak of scheerschuim of potten schoensmeer om mensen te besmeuren, zijn niet toegelaten. “Tijdens het carnavalsweekend zakken jaarlijks heel wat bezoekers af naar Merelbeke-Centrum”, vertelt burgemeester Filip Thienpont. “We feesten graag in Merelbeke, maar dat doen we natuurlijk het liefst op een veilige manier.”De volledige bijzondere politieverordening vind je op www.merelbeke.be.