Merelbeke krijgt 6,3 miljoen euro subsidies en kan 48 extra sociale huurwoningen bouwen Didier Verbaere

23 september 2020

10u37 1 Merelbeke De gemeenteraad van Merelbeke keurde een overeenkomst goed met de Vlaamse overheid voor de realisatie van 48 extra sociale huurwoningen in de gemeente binnen de 3 jaar. Het bestuur krijgt hiervoor 6,3 miljoen euro van de Vlaamse Overheid.

“Elke Merelbekenaar heeft recht op een (t)huis in een warme buurt. Een woning die veilig, confortabel en betaalbaar is. Met de overeenkomst krijgt de sociale huisvestingsmaatschappij een bedrag van ongeveer 6,3 miljoen euro extra gesubsidieerde leningen waarmee 48 nieuwe sociale huurwoningen kunnen gebouwd worden”, zegt schepen Isabelle Van De Steene (CD&V). Op dezelfde gemeenteraad werd ook een grote plek bouwgrond verkocht in het centrum van gemeente waar een project van 24 sociale woonentiteiten kunnen worden gerealiseerd.