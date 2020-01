Merelbeke kijkt hoopvol naar de toekomst op nieuwjaarsreceptie Didier Verbaere

05 januari 2020

15u12 0 Merelbeke Op het kerkplein van Merelbeke verzamelden zondagvoormiddag ruim 1500 inwoners voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. In zijn nieuwjaarsbrief blikte burgemeester Filip Thienpont hoopvol vooruit naar de toekomst.

“De komende jaren investeren we ruim 58 miljoen euro waarvan 30 met eigen middelen. Op die manier schuiven we de factuur niet door naar de volgende generaties. En we schaften de gemeentebelasting af en er komt een verlaging van de personenbelasting”, vertelt de burgemeester in zijn goed-nieuws-brief.

De gemeente kijkt ook uit naar de opening van de nieuwe cultuurzaal en het rusthuis met 140 bedden. Er wordt ook werk gemaakt van de renovatie van het zwembad en de bouw van de nieuwe brug over de Ringvaart. “De komende maanden vieren we ook de 75ste verjaardag van de bevrijding van Merelbeke. En we wensen dat iedereen zijn eigen dromen mag realiseren”, besluit de burgemeester.