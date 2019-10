Merelbeke investeert 265.152 euro in renovatie zwembad Didier Verbaere

30 oktober 2019

15u28 0 Merelbeke De gemeente Merelbeke investeert 265.152 euro in de renovatie van haar zwembad. Met het vernieuwen van de technische installatie zal er tot 70 % minder chloor worden gebruikt.

Het zwembad van Merelbeke is ongeveer 20 jaar oud en sommige technische onderdelen zijn aan vernieuwing toe. De afgelopen maanden waren er ook enkele defecten waardoor het zwembad plots voor enkele dagen gesloten moest worden. Omdat men met sommige herstellingen niet kan wachten, zoals de verbetering van de luchtkwaliteit in de zwemhal, worden op korte termijn al enkele dringende werken uitgevoerd. Daarvoor zijn er een aantal grote investeringen nodig in de verschillende luchtgroepen.

Minder chloor

Het verbruik van chloor zal zo met 70% dalen Schepen Egbert Lachaert

Ook wordt geïnvesteerd in een nieuw systeem dat ervoor zorgt dat er minder trichlooramine deeltjes in de lucht terecht komen. “Het verbruik van chloor zal zo met 70% dalen wat de luchtkwaliteit voor het personeel en de bezoekers van ons zwembad aanzienlijk zal doen verbeteren. En ook de technische installatie heeft er baat bij. Minder chloor verlengt de levensduur van installatie zelf” verduidelijkt Egbert Lachaert. Voor het leveren en plaatsen van de nieuwe installatie voor chloorarm zwemmen komt er een openbare aanbesteding. Deze renovatiekost wordt geraamd op 265.152,00 euro.

Subsidies Sport Vlaanderen

Het gemeentebestuur dient ook een subsidiedossier in bij Sport Vlaanderen. “Het zwembad bezorgt vele Merelbekenaars heel wat plezier, maar de meerderheid van de bezoekers komt van buiten onze gemeente. Het lijkt ons daarom evident dat de bovenlokale overheid bijdraagt in de renovatiekost en dat dus niet enkel onze gemeente de kost moet dragen. We gaan dit dan ook actief op tafel leggen bij Sport Vlaanderen.” zegt schepen van Sport Egbert Lachaert.