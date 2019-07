Merelbeke Feest keert terug met tweedaags feestje op Kerkplein Didier Verbaere

09 juli 2019

21u55 0 Merelbeke In 2016 vierde Merelbeke Carnaval haar 50ste verjaardag onder meer met een tweedaags feestweekend op het Kerkplein. Het moest een éénmalig feestje worden. Maar na de lovende reacties van toen, veel wikken en wegen en veel gezaag komt er dit weekend een opvolger. Merelbeke Feest 2.0 gaat door op zaterdag 13 en zondag 14 juli en is meteen ook het feestje voor de Vlaamse Feestdag.

Een klein comité van Djzakkers en carnavalisten zet ook nu haar schouders onder de organisatie. “We gaan opnieuw voor een tweedaagse vol optredens, een kinderdorp, een terras op de verkeersvrije Hundelgemsesteenweg tussen rondpunt en Kerkstraat”, aldus het organisatiecomité. “Zaterdag openen we het festivalplein om 19 uur en zijn er optredens van James Gillespie, coverband Smashdance, Jelle Cleymans en zijn El Bandido’s met twee surprise gasten. Dj Tim sluit het feestje af tot 3 uur.”

Uniek terras op Hundelgemsesteenweg

“Nieuw in deze editie is het terras ‘Den Steenweg’. We voorzien een uniek terras op de drukste verkeersader van onze gemeente. Daar starten we zondag met een aperitiefconcert op het podium aan het vredegerecht.” De catering van Made from scratch en Buffalo Smokey Grill zorgen voor tapa’s en aperitiefhapjes en voor de lunch. Om 13.30 uur opent het kinderdorp op de parking van de Steltplaats met springkastelen, grime, animatie en ballonplooiers. Er is ook toezicht voorzien.

Op het kerkplein zijn er optredens van Boembox en de Ketnetband voor jong en oud. En ’s avonds zijn er nog acts van Straffen Toebak, een Nederlandstalige coverband. Les Copines met Isabelle A, Ianthe Tavernier en Helle Vanderheyden en dj Tim sluiten het feestje af. “De tweedaagse wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente en de cultuurdienst en is onderdeel van Vlaanderen Feest. Zij zorgen ook voor de financiële en logistieke ondersteuning en de hele opbrengst komt ten goede van het carnaval in Merelbeke”, besluit de organisatie. Alle info op www.merelbekefeest.be. De toegang is twee dagen lang gratis.